Anno scolastico 2020/2021: quanto costerà alle famiglie l’inizio della scuola? (Di venerdì 28 agosto 2020) Mentre si discute alacremente per trovare una soluzione sicura per studenti ed insegnanti per la ripartenza dell’Anno scolastico in presenza le famiglie, già a fine agosto, dovrAnno fare i conti con i costi che l’inizio della scuola comporta. Anno scolastico 2020/2021, quanto costa Quaderni, zaino, astuccio, diario…le famiglie fAnno i conti, come ogni Anno, con il corredo scolastico (con l’esclusione dei libri di testo) che rappresenta un onere non indifferente soprattutto quest’Anno che le finanze di molti sono provate dall’emergenza sanitaria. I costi del materiale ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Anno scolastico Inizio anno scolastico, in Abruzzo le lezioni potrebbero ripartire il 24 settembre Orizzonte Scuola La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre

Circa il 40% del corpo docente è over 55, oltre 170 mila professori sono sopra i 62 anni. La sindacalista: i più anziani si metteranno in malattia, sostituiti da precari spesso più grandi La maggior p ...

Scuola, l’ultimo caos è sulla data d’inizio. De Luca: “Così è impossibile aprire”

ROMA. «Riaprire la scuola così non è possibile». Di certo non è l’unico tra i presidenti di regione a pensarlo, ma Vincenzo De Luca è il primo a sfogarsi: «Nelle condizioni attuali è impensabile far r ...

