Angri, negativi i tamponi sul resto della squadra di calcio (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAngri (Sa) – Dopo l’allarme per il risultato positivo di un tampone effettuato su un suo calciatore e la decisione di fermare il ritiro, l’US Angri può riprendere la sua preparazione. Tutti i tamponi effettuati ai calciatori e allo staff dell’US Angri 1927 sono risultati negativi. La conferma arriva anche dal sindaco Cosimo Ferraioli, tra i primi ad esprimere la sua solidarietà e vicinanza alla squadra di calcio e alla società. “Ringrazio i Dirigenti per come hanno gestito la situazione e tutto l’organico per la diligenza dimostrata nel seguire i protocolli – ha detto Cosimo Ferraioli – Ora si riparte e vi giungano i miei più sinceri auguri per il ... Leggi su anteprima24

