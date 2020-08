Andrea Damante : attacco a Signorini dopo l’uscita di “Chi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Andrea Damante prende ufficialmente le distanze da Alfonso Signorini e da ‘Chi’ il magazine da lui diretto. La causa è un articolo dedicato alla rottura tra il Dj veronese e Giulia De Lellis. Le parole che ‘Chi’ ha dedicato alla nuova e a questo punto si pensa definitiva rottura tra Andrea Damante e Giulia De … L'articolo Andrea Damante : attacco a Signorini dopo l’uscita di “Chi” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ieri il settimanale Chi raccontava i presunti motivi della rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e lo faceva riportando la versione di lui. Pare, infatti, che tutto sia finito perché l'ex cicl ...Andrea Damante online su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Somebody to love”: il brano vede la collaborazione con KiFi Arrivato in radio il 14 agosto, sbarca oggi su youtube Somebody to Love ...