Andrea Bocelli, dopo la morte del cane Pallina ora arriva una denuncia per negligenza - (Di venerdì 28 agosto 2020) Novella Toloni dopo la morte del cagnolino della famiglia Bocelli l'Aidaa ha presentato una denuncia penale per "abbandono di animali e negligenza colposa". Ora il tenore dovrà fornire spiegazioni sull'accaduto Non è basta la morte a metter fine alla triste vicenda della scomparsa in mare di Pallina, il piccolo levriero italiano della famiglia Bocelli. Oggi, a distanza di pochi giorni dalla tragica scomparsa, Andrea Bocelli e sua moglie sono finiti nel mirino dell'Associazione italiana per la difesa animali e ambiente, che ha fatto un esposto alla procura della repubblica di Tempio Pausania contro ignoti per "abbandono di animali e negligenza colposa". La ... Leggi su ilgiornale

enpaonlus : Il dramma di Andrea Bocelli: “Aiutateci a ritrovare il nostro cane Pallina smarrito in Sardegna”… - HuffPostItalia : 'Aiutateci a ritrovare Pallina': l'appello di Andrea Bocelli per la cagnolina dispersa in Sardegna - repubblica : Andrea Bocelli ha perso il cane Pallina, appello social per ritrovarla in Sardegna - LordDeezyChris : Andrea Bocelli x Brucia La Terra ?? - ElanmatiJ : Andrea Bocelli & Sarah Brightman - Por Ti Volare -