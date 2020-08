Ancora contagi in Costa Smeralda: 21 positivi tra lo staff del discoclub Phi Beach (Di venerdì 28 agosto 2020) Al Phi Beach di Baja Sardinia sono risultati 21 dipendenti positivi al Covid-19. Gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi ai membri dello staff del discoclub di Forte Cappellini, uno dei più frequentati della Costa Smeralda, sono stati ufficializzati oggi. Le persone contagiate sono tutte asintomatiche e sono ora sottoposte all’isolamento fiduciario ai loro domicili in Gallura. Per la maggior parte sono lavoratori non residenti in Sardegna che saranno assistiti dall’Ats durante il loro periodo di isolamento.Il Phi Beach ha chiuso i battenti anticipatamente ieri, proprio a causa dei casi di contagio che sono stati riscontrati tra i membri dello staff. L’unità di crisi locale del ... Leggi su huffingtonpost

