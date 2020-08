Anche Patrick Dempsey confessa di essere rimasto in Grey’s Anatomy “solo per soldi, volevo lasciare prima” (Di venerdì 28 agosto 2020) Da Ellen Pompeo a Patrick Dempsey, negli ultimi tempi sembra essere di moda confessare le motivazioni delle proprie scelte professionali, in particolare quelle fatte per mere ragioni economiche e senza temere di passare per persone venali. Anche l'interprete di Derek Shepherd, dopo l'ex collega che ancora impersona Meredith Grey, ha rivelato di essere rimasto in Grey's Anatomy fino alla fine dell'undicesima stagione solo per il fattore finanziario. Decisamente difficile rinunciare, a detta di Patrick Dempsey, all'ammontare di quattrini offerti da una produzione di spicco che può contare su un'emittente e un produttore come ABC (nel suo caso, pare fossero 400.000 dollari ad episodio). Di conseguenza, quella ... Leggi su optimagazine

pastaIpesto : da questo discorso gli unici esclusi sono patrick dempsey e gabriel macht a cui la darei gioiosamente anche se avessero 87 anni - Lara_Rocchetta : @FreePatrickZaki @Palazzo_Chigi @luigidimaio #freepatrickzaki #patrickzaky #Egypt anche oggi Patrick rimarrà in car… - serafinehogws : @williamhogws L'importante è che abbiano consumato mi premevs che anche patrick ce l'avesse fatta - dr4maquen : farei il rewatch di patrick melrose solo per la scena in cui benedict cumberbatch è in macchina con gli occhiali la… - Alyenante : @LaMerlettaia @inverosimili Vale la pena anche solo per Patrick Dempsey ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Patrick “100 città per Patrick: anche a Treviso una mozione per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki”. Oggi Treviso Iniziative/ “Voci dalla quarantena”, un ponte tra Valtellina e Malta

Voci dalla quarantena raccoglie in un collage di colori ed emozioni vissute durante il periodo critico della pandemia, un ventaglio di video artistici che mescolano parole, immagini e musica, espressi ...

Susanna Nicchiarelli «Feci ridere Moretti con la fragilità degli uomini. Ma anche la figlia di Marx aveva debolezze»

Tutto cominciò da un viaggio a San Pietroburgo dove fu colpita da razzi e tute per la corsa dell’Urss allo spazio. Lassù conservavano pure la prima pagina della nostra Unità dopo il lancio dello Sputn ...

Voci dalla quarantena raccoglie in un collage di colori ed emozioni vissute durante il periodo critico della pandemia, un ventaglio di video artistici che mescolano parole, immagini e musica, espressi ...Tutto cominciò da un viaggio a San Pietroburgo dove fu colpita da razzi e tute per la corsa dell’Urss allo spazio. Lassù conservavano pure la prima pagina della nostra Unità dopo il lancio dello Sputn ...