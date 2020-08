"Anche io in Sardegna". Panico nei palazzi della politica: l'azzurra Savino positiva al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Altro caso di contagio da coronavirus nei palazzi della politica. Dopo il deputato del M5S Stefano Vignaroli, è il turno di Elvira Savino. Anche lei, deputata di Forza Italia, ha trascorso le vacanze in Sardegna. "Cari amici - ha esordito su Facebook -, purtroppo Anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19. Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente e sono evidentemente in isolamento". Poi il pensiero va ai suoi colleghi azzurri: "Provo Anche grande rammarico - prosegue la parlamentare pugliese - per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale. Però - premette - seppure con ... Leggi su liberoquotidiano

