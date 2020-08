Anche Bruno Peres positivo al Coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella giornata di oggi è arrivato il terzo annuncio di positività al Coronavirus tra i giocatori della Roma. Dopo Carles Perez e Antonio Mirante, Anche il terzino giallorosso Bruno Peres è risultato positivo ai test Covid. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore brasiliano attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. È asintomatico, come i suoi due compagni di squadra, ma sarà costretto a saltare il ritiro a Trigoria. LEGGI Anche > Ceres chiede scusa a Bruno Peres per un tweet ‘inopportuno’ «Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi – ha scritto Bruno ... Leggi su giornalettismo

