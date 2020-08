Anas, Mobilità Estiva. Ultimo Weekend di rientro dalle vacanze. (Di venerdì 28 agosto 2020) Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia, nazionale,, Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan, Veneto e Friuli ... Leggi su cmnews

AllertApc : RT @LuceverdeRadio: ??? Piano Mobilità ANAS per i rientri dalle vacanze ??BollinoRosso ?? sabato 29 e domenica 30 agosto ?????impiego di… - LuceverdeRadio : ??? Piano Mobilità ANAS per i rientri dalle vacanze ??BollinoRosso ?? sabato 29 e domenica 30 agosto ?????impieg… - cmnewsit : Anas, Mobilità Estiva. Ultimo Weekend di rientro dalle vacanze. - Italpress : RT @StradeAnas: #EsodoEstivo2020 ?? Oggi traffico intenso su strade e autostrade ?? Scopri il piano Anas per la mobilità estiva ?? https://t.c… - StradeAnas : #EsodoEstivo2020 ?? Oggi traffico intenso su strade e autostrade ?? Scopri il piano Anas per la mobilità estiva ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Anas Mobilità Non solo Autostrade, Stato ostaggio di 400 ricorsi delle concessionarie Corriere della Sera