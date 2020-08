Amazon Halo, l’app fitness che con una foto misura il grasso corporeo (Di venerdì 28 agosto 2020) (foto: Amazon)Anche Amazon si tuffa nel popolato mondo delle applicazioni per il fitness e per mantenersi in forma con un’applicazione e una smartband che per il momento debuttano negli Usa, ma che verosimilmente arriverà anche da noi. Amazon Halo è il nome sia del software sia del braccialetto tech evoluto, ecco come funzionano. Entrare in un segmento che vede da più di dieci anni sviluppatori e produttori hardware in posizioni ben consolidate è complesso, ma se si è Amazon niente è impossibile. Il colosso di Jeff Bezos è uscito improvvisamente allo scoperto col progetto Halo che tenta un approccio a tutto tondo al fitness con alcune primizie e esclusive molto ... Leggi su wired

walterwhiteITA : Amazon Halo, l’app fitness che con una foto misura il grasso corporeo - Digital_Day : Chissà se lo vedremo anche da noi - _DrCommodore : Amazon lancia Halo Band, un nuovo wearable molto particolare - - _GNapolitano : RT @tecnoandroidit: Amazon lancia Halo, il suo orologio per il fitness senza schermo - Amazon ha lanciato Halo, una fitness band piuttosto… - gigibeltrame : Amazon sfida Apple e Fitbit: arriva il braccialetto fitness Halo #digilosofia -