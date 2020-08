Amazon Halo, il braccialetto che monitora stati d’animo e grasso corporeo (Di venerdì 28 agosto 2020) Halo è la nuova smartband di Amazon che permette di tenere traccia delle variazioni nella voce e nella percentuale di grasso corporeo. Il leader mondiale dell’e-commerce Amazon ha da poco annunciato di essere pronto alla distribuzione del braccialetto Halo, un suo nuovo accessorio dedicato al fitness e alla salute. A differenza di articoli già molto popolari come Apple Watch e Fitbit, Halo non è dotato di uno schermo. È una smartband che funziona soltanto in abbinamento a un’applicazione dedicata per smartphone. Oltre alle consuete funzionalità fornite da altri prodotti simili Halo integra due importanti e innovativi sensori, già molto commentati e descritti da ... Leggi su bloglive

