Alzano e Nembro: i camion dell’Esercito portano i banchi alle scuole. «Siamo commossi. Mesi fa trasportavano bare» (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 agosto)«Un’emozione incredibile, quando abbiamo visto i camion dell’Esercito scaricare i banchi davanti al nostro istituto. Ci Siamo commossi e abbiamo pensato ai camion che, Mesi fa, trasportavano le bare in altri comuni perché da noi a Bergamo non c’era più spazio. I banchi sono uno spartiacque, un segno di rinascita: i banchi come simbolo di una scuola che vuole e deve ripartire». A parlare a Open è Valerie Sage, dirigente scolastico dell’Istituto alberghiero Sonzogni di Nembro (uno dei comuni più colpiti dal virus, nella provincia di Bergamo, insieme ad Alzano, ndr) che, pur non vedendo ... Leggi su open.online

