Altro che laboratorio di paura: la verità dietro il "caos" Sicilia (Di venerdì 28 agosto 2020) Alberto Giorgi L’isola, come ogni estate, è stata travolta dai flussi migratori. E c'è chi minimizza i rischi sanitari e le possibili infiltrazioni di terroristi legati all'Isis Tra sbarchi su sbarchi quotidiani, centri di accoglienza al collasso e decine di migranti positivi al coronavirus, la Sicilia è in ginocchio. Per l’isola è (stata) un’estate durissima, che ha visto i flussi migratori tornare a interessare massicciamente le sue coste e i suoi porti. Sono migliaia i clandestini arrivati sul territorio italiano dalla Libia e dalla Tunisia e tra di loro non ci sono solamente decine di positivi al Sars-Cov-2, bensì anche ex combattenti del sedicente Stato Islamico. Dunque l’emergenza è triplice: migratoria, sanitaria e terroristica. In queste settimane gli sbarchi si sono susseguisti ... Leggi su ilgiornale

beppe_grillo : Le autorità cinesi hanno più volte reagito agli attacchi americani affermando che la Cina non vuole cambiare gli Us… - pdnetwork : “Il senatore Salvini ha davvero superato ogni limite, dimostrando scarso rispetto per le istituzioni, soprattutto p… - Giorgiolaporta : Dovevano cambiare il mondo e sventrare le caste, aprendo i palazzi come scatolette di tonno: dopo appena due anni… - xtavhyvngx : @ackerikasa STO PAIGNENDO altro che sfera abbasta - gesufelino : indiretto di coppia perché per me non c'è uno senza l'altro mi siete stati subito simpatici ed è sempre piacevole t… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che elezioni. Il governo rischia sulla scuola QUOTIDIANO.NET Graduatorie provinciali piene di errori che non si potranno correggere: caos e ricorsi in arrivo

Non era un mistero. Anzi, già avevamo segnalato il tutto in un altro articolo precedente. Ma se è vero che dal 1° settembre potrebbero esserci le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, è bene ...

Contributi a fondo perduto per le imprese toscane: Confcommercio Grosseto pronta verificare i requisiti per accedere subito agli attesi bandi

Grosseto: Confcommercio Grosseto rende noto che stanno per essere pubblicati quattro imperdibili bandi della Regione Toscana per contributi a fondo perduto in favore delle imprese colpite dal fermo ca ...

Non era un mistero. Anzi, già avevamo segnalato il tutto in un altro articolo precedente. Ma se è vero che dal 1° settembre potrebbero esserci le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, è bene ...Grosseto: Confcommercio Grosseto rende noto che stanno per essere pubblicati quattro imperdibili bandi della Regione Toscana per contributi a fondo perduto in favore delle imprese colpite dal fermo ca ...