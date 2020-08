"Altro che 4-3 per il centrosinistra". Il sondaggio-ribaltone: Salvini, Meloni e Cav vanno alle Regionali con queste cifre (Di venerdì 28 agosto 2020) Le Regionali sono la prova del nove per la tenuta del governo che, stando alle ultime cifre riportate, potrebbe essere davvero in bilico. Ad aggiudicarsi quasi per intero la posta del 20 e 21 settembre sarebbero Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. La coalizione di centrodestra, a differenza del 4 a 3 (a favore del centrosinistra) pronosticato dal capogruppo del Pd Graziano Delrio, potrebbe concludere le elezioni con un 5 a 1. Un risultato clamoroso quello diffuso da Affaritaliani.it che vede già in vantaggio Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in Veneto, Liguria, Marche e Puglia. Più difficile la partita che si gioca in Toscana e in Campania dove comunque uno tra Susanna Ceccardi e Stefano ... Leggi su liberoquotidiano

