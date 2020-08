Allerta Meteo Liguria: codice arancione su Centro-Levante per temporali forti, organizzati e stazionari (Di venerdì 28 agosto 2020) Centro-Levante ligure sotto scacco domani per il maltempo. L’Allerta, gialla dalla mezzanotte di oggi fino alle 6 di domani mattina, si trasforma in arancione proprio dalle 6 fino alle 18, per poi tornare gialla. Allerta gialla invece nel Ponente ligure. Nella prima parte della giornata di domani, specifica Arpal “saranno disponibili tutti gli elementi per lo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, in un contesto di piogge diffuse. Gli indici temporaleschi che determinano il grado di instabilita’ dell’atmosfera e percio’ le diverse forme di temporali sono elevati e le probabili convergenze, cioe’ i contrasti fra masse d’aria caratterizzate da temperature ... Leggi su meteoweb.eu

