Allerta Meteo Estofex, allarme di livello 2 per il Nord Italia: dal pomeriggio si scatena un maltempo estremo con nubifragi, grandine, forte vento e tornado (Di venerdì 28 agosto 2020) Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di forte maltempo sull’Italia, in particolare sui settori settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per le Alpi Italiane, il Ticino e la Spagna orientale per grandine di grandi dimensioni, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. livello 1 dalla Francia meridionale all’Austria e alla Repubblica Ceca sudoccidentale, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e in misura minore, forti raffiche di vento. livello 1 per parte della Russia ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Maltempo in Piemonte, allerta nubifragi: a rischio Verbania e Novara - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - torinoggi : A Torino pulizia strade e tombini per prevenire l'allerta meteo - mattinodipadova : Meteo, da mezzogiorno di venerdì stato di allerta in tutto il Veneto - costanzolaura72 : RT @milano_today: ?? Maltempo su Milano, allerta meteo arancione: 'Temporali forti, raffiche di vento e grandine' -