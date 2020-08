Allerta Meteo della Protezione Civile, nuovo pesante avviso: temporali, grandinate e forti raffiche di vento in arrivo al Nord [MAPPE E BOLLETTINI] (Di venerdì 28 agosto 2020) Allerta Meteo – La perturbazione atlantica in fase di avvicinamento al settore alpino, oltre a determinare un graduale e significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali, tenderà ad avanzare verso sud nella giornata di domani interessando anche la Toscana, specialmente le aree appenniniche settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. I fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu

