Allerta ghiacciaio di Planpincieux: rischio in aumento, evacuata la zona rossa in Val Ferret (Di venerdì 28 agosto 2020) A causa della criticità idrogeologica legata al maltempo il possibile movimento del ghiacciaio di Planpincieux torna a preoccupare e così il commissario straordinario di Courmayeur, Andrea Cargnino, ha ordinato l’evacuazione di alcune abitazioni comprese – e ai margini – della zona rossa, oltre al divieto di transito lungo la strada comunale. Per accedere alla vallata si può impiegare una viabilità alternativa a senso unico alternato. Viene monitorato un volume di 330 mila metri cubi di ghiaccio.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Il ghiacciaio sul versante italiano del Monte Bianco ha ripreso a scivolare, rischiando di travolgere il fondovalle.

