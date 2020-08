Alitalia, cantiere senza fine. Il salvataggio è ancora al palo (Di venerdì 28 agosto 2020) Rimangono i nodi per costituire la newco nonostante la spinta del decreto agosto. Al lavoro sull’ipotesi di separazione tra gestione dei voli, servizi di assistenza e manutenzione Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Alitalia, cantiere senza fine. Il salvataggio è ancora al palo: Rimangono i nodi per costituire la newco nonostante… - Luisella49 : Alitalia, cantiere senza fine Il salvataggio è ancora al palo - Aldo_Carta : Il cantiere per mettere in piedi la nuova Alitalia pubblica è pronto a partire - The Medi Telegraph - News dall'Ita… - meditelegraph : Il cantiere per mettere in piedi la nuova #Alitalia pubblica è pronto a partire -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia cantiere Alitalia, cantiere senza fine. Il salvataggio è ancora al palo Il Sole 24 ORE Alitalia, cantiere senza fine. Il salvataggio è ancora al palo

Serve ancora tempo per la nascita della nuova Alitalia, anche se il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha preso in mano il dossier, sta lavorando senza sosta affinché ...

Alitalia, decollo newco a gennaio: slitta ripartenza sul lungo raggio

Il cantiere per mettere in piedi la nuova Alitalia pubblica è pronto a partire. Anche se per il decollo si prospettano tempi più lunghi del previsto. In base all’iter fissato dal decreto agosto sembra ...

Serve ancora tempo per la nascita della nuova Alitalia, anche se il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, che ha preso in mano il dossier, sta lavorando senza sosta affinché ...Il cantiere per mettere in piedi la nuova Alitalia pubblica è pronto a partire. Anche se per il decollo si prospettano tempi più lunghi del previsto. In base all’iter fissato dal decreto agosto sembra ...