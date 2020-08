Alexandre Dumas, il famoso autore, viene celebrato da Google (Di venerdì 28 agosto 2020) Alexandre Dumas celebre autore de I tre moschettieri viene ricordato da Google nell’anniversario della pubblicazione de ”Il conte di Montecristo” Alexandre Dumas è un famoso scrittore conosciuto ancora oggi per le sue opere: ha scritto infatti I tre moschettieri e Il conte di Montecristo. Oggi ricorre l’anniversario del giorno in cui il giornale Les Journal des Débats, pubblicò il primo dei 18 episodi di quest’ultimo romanzo. Per questo motivo Google ha deciso di celebrare lo scrittore con un doodle. Le immagini animate compongono uno slideshow che riassume il contenuto del libro. Considerato tutt’oggi come il re dei romanzi d’appendice, Alezandre ... Leggi su zon

