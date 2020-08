Aldo Braibanti, capro espiatorio delle lotte del ’68 (Di sabato 29 agosto 2020) La Mostra del Nuovo cinema di Pesaro riesce a conservare la sua vocazione militante: la proiezione in piazza del Popolo del film Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese di cui Alessandra Vanzi ha scritto sul numero di «Alias» della scorsa settimana, diretta testimone, ha suscitato grande emozione tra il pubblico, applaudito a lungo. Nella precisione della scrittura, procede implacabile e ci riporta indietro negli anni, un clima che le giovani generazioni non possono ricordare, di oscurantismo e … Continua L'articolo Aldo Braibanti, capro espiatorio delle lotte del ’68 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

La Mostra del Nuovo cinema di Pesaro riesce a conservare la sua vocazione militante: la proiezione in piazza del Popolo del film Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese di cui Ales ...1968. Il filosofo, poeta ed ex partigiano Aldo Braibanti viene processato e condannato per avere plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello. Nell'anno in cui si aveva il culmine di un percorso di rin ...