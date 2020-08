Albano Carrisi e Loredana Lecciso, la loro casa è tappa fissa per tutti (Di venerdì 28 agosto 2020) Scorrendo il profilo Instagram di Loredana Lecciso sembra di sfogliare un settimanale rosa, tanta è la densità di volti noti che lo puntellano. Gianni Morandi con la moglie Anna; Simona Ventura; Andrea Bocelli con la moglie Veronica; Cristiano Malgioglio; Mogol con la moglie Daniela; Nunzia De Girolamo… tutti amici che in questi mesi hanno fatto scalo a Cellino San Marco, per un pranzo veloce, una cena a bordo piscina o qualche giorno di relax nell’hotel delle Tenute Carrisi. Ad accoglierli non c’era quel ginepraio – con code mediatiche – di ex mogli ingombranti, compagne scalpitanti e patriarchi titubanti che è stata casa Carrisi negli ultimi anni. La situazione da qualche tempo è incredibilmente (e forse inaspettatamente) ... Leggi su aciclico

