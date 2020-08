Alaba e l’abbraccio a Neymar in Champions: “Porta grande fardello. Tutti noi lo amiamo come giocatore” (Di venerdì 28 agosto 2020) L'abbraccio di David Alaba a Neymar è stato sicuramente uno dei gesti più apprezzati al triplice fischio della finale di Champions League disputata domenica scorsa. Il difensore del Bayern Monaco aveva appena vinto il trofeo, ma il suo pensiero è stato quello di consolare l'avversario.Per diversi minuti i due sono rimasti uniti, e sicuramente si sono detti qualcosa. Il giocatore dei tedeschi, a distanza di alcuni giorni, è voluto tornare su quell'abbraccio spiegando cosa lo ha spinto a farlo.Alaba: "Neymar porta grande fardello"caption id="attachment 1013517" align="alignnone" width="606" Alaba Neymar (getty images)/captionParlando al podcast del Bayern Monaco, Alaba ha raccontato: "Quel ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Alaba e l'abbraccio a Neymar in Champions: 'Porta grande fardello. Tutti noi lo amiamo come giocatore' -… - Simone09680547 : Ovviamente in 3 punti. Volessimo aggiungere il quarto, potrebbe essere 'Il gol dell'ex di Coman' o 'L'abbraccio tra… - SerialReaderrr : Mettete subito l'abbraccio consolatorio tra Alaba e Neymar come spot per il #Fairplay del prossimo anno per tutto i… - vivereinbilico : Approvo l’abbraccio tra Neymar e Alaba #PSGBayern - PasquAmatoJ8 : Bellissimo l'abbraccio di Alaba a un Neymar in lacrime. #PSGBayern #UCLfinal #UCL -