Al via il 28 agosto il volantino Unieuro con iPhone 11 e Huawei P30 Lite

Scatta ufficialmente oggi 28 agosto un nuovo volantino Unieuro particolarmente interessante per gli utenti che stanno pensando di acquistare uno smartphone, come nel caso dei vari iPhone 11 e Huawei P30 Lite. Va detto, però, che la campagna "Back to school" coinvolge molti altri device. Vediamo dunque quali sono le occasioni più interessanti, soprattutto considerando gli standard dei prezzi per i negozi fisici che solitamente sono più alti rispetto a quelli virtuali. Focus sul volantino Unieuro di fine agosto con iPhone 11 e Huawei P30 Lite Gli sforzi più interessanti con il volantino Unieuro si concentrano sul mondo ...

CarloStagnaro : Votare sì o no? Siamo ancora qui a parlare di #referendum costituzionale, perché io e @CarloAmenta1 non riusciamo a… - TgLa7 : La #scuola riaprirà dal 1 settembre per il recupero degli apprendimenti, dal 14 prenderanno il via le lezioni. Lo… - b_baolo : RT @Luca_Fantuzzi: I piccoli comuni, secondo il governo giallo-rosso, hanno diritto solo alla miseria. È gravissimo. Decreto Agosto, la ra… - Profejulia : #authres Es un eterno, eterno agosto....Alvaro Soler - Agosto (Vevo Lift) - a70199617 : #ALLARME VIRUS I dati della settimana sul coronavirus in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : via agosto Castelfranco, al via da lunedì 31 agosto la postazione Drive-through per i tamponi ModenaToday Covid in Sardegna, le storie dei turisti bloccati: «Siamo stati puniti perché siamo stati onesti»

È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...

Via Poma: amori, misteri e il killer di Simonetta che sfugge da 30 anni

«Quest’anno, caro Babbo Natale, vorrei una cosa, forse l’unica che mi manca: il suo amore». Simonetta Cesaroni lo scriveva due anni prima di morire, uccisa per mano di un killer tuttora sconosciuto ne ...

