Al ciclista Jacobsen, dopo la tremenda caduta, è rimasto solo un dente (e 130 punti al volto) (Di venerdì 28 agosto 2020) La Faz fa il punto sugli ultimi terribili incidenti ciclistici. Quello di Fabio Jakobsen che in volata, a 80 chilometri all’ora, fu ostacolato e costretto alla caduta dal connazionale Dylan Groenewegen; e quella di Evenepoel al Giro di Lombardia. Jacobsen è uscito dal coma ma il ritorno alla normalità sarà un lungo percorso appena cominciato. Scrive la Faz che “per la sua squadra, la Deceuninck-Quick Step, l’olandese, gravemente ferito alla testa, dovrà sottoporsi a riabilitazione per molti mesi. Ha avuto 130 punti al volto viso. Gli è rimasto solo un dente, il palato non è ancora guarito e una delle sue corde vocali è rimasta paralizzata. Non riesce ancora a respirare bene”. Questo è il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Al ciclista Jacobsen, dopo la tremenda caduta, è rimasto solo un dente (e 130 punti al volto) La Faz racconta le co… -

Ultime Notizie dalla rete : ciclista Jacobsen Al ciclista Jacobsen, dopo la tremenda caduta, è rimasto solo un dente (e 130 punti al volto) ilnapolista Ciclismo, Jakobsen in piedi dopo la grande paura: sale in aereo e torna in Olanda

La scorsa settimana Fabio Jakobsen era stato sfortunato protagonista di un incidente avvenuto nel finire di una tappa del Giro di Polonia. L’olandese era finito addirittura in coma farmacologico, ed e ...

La scorsa settimana Fabio Jakobsen era stato sfortunato protagonista di un incidente avvenuto nel finire di una tappa del Giro di Polonia. L’olandese era finito addirittura in coma farmacologico, ed e ...