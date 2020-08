Al 19esimo tampone è ancora positiva al Covid: 49enne perde il lavoro (Di venerdì 28 agosto 2020) Al 19esimo tampone, dopo 170 giorni, che gli hanno fatto perdere il lavoro e le sono costati tre ricoveri in ospedale è ancora positiva al Covid-19. Sembra una storia impossibile e invece Nada Cava la 49enne, originaria delle Marche che da tempo vive a San Giovanni di Colonnella, non riesce a liberarsi dal virus. “Non … L'articolo Al 19esimo tampone è ancora positiva al Covid: 49enne perde il lavoro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dopo cinque mesi e 19 tamponi è ancora positiva Nada Cava, 49enne marchigiana che da tempo vive a San Giovanni di Colonnella (Teramo). Ha trascorso 170 giorni in quarantena da quel 13 marzo, giorno in ...Al 19esimo tampone, dopo 170 giorni, che gli hanno fatto perdere il lavoro e tre ricoveri in ospedale è ancora positiva al Covid-19. È l’assurda storia Nada Cava, la 49enne, originaria delle Marche, m ...