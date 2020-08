Aggressione al fotoreporter Massimo Sestini, denunciati due ultras della Fiorentina [DETTAGLI] (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono stati identificati dalla Digos i due ultras della Fiorentina ritenuti responsabili dell’Aggressione al fotoreporter Massimo Sestini, spintonato dopo essersi avvicinato a un gruppo di tifosi viola che festeggiava l’anniversario della fondazione della squadra, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso su ponte Santa Trinita a Firenze. I due sono stati denunciati per violenza privata, danneggiamento del telefono del giornalista e manifestazione non autorizzata. A riportare la notizia è ‘Il Tirreno’. Denunciato per manifestazione non autorizzata in concorso anche un altro tifoso di 20 anni.L'articolo Aggressione al fotoreporter ... Leggi su calcioweb.eu

