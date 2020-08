Ag. Meret al ritiro: si discute la posizione. Fiorentina su Demme, il club lo valuta 15mln (Di venerdì 28 agosto 2020) Ag. Meret al ritiro per discutere la posizione, il giocatore vuole un posto da titolare. La Fiorentina segue Demme, il Napoli lo valuta 15mln L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: La visita di Pastorello al ritiro del #Napoli è da intendere nell’ottica in cui pare sempre più certa la permanenza in… - claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: La visita di Pastorello al ritiro del #Napoli è da intendere nell’ottica in cui pare sempre più certa la permanenza in… - SimoneGuadagnoo : La visita di Pastorello al ritiro del #Napoli è da intendere nell’ottica in cui pare sempre più certa la permanenza… - Luca82859423 : @sscnapoli Che bello (sono ironico) che chi viene a vedere il ritiro la settimana prossima non vedrà mertens, zieli… - claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: La Nazionale torna in campo per la UEFA Nations League. Il ritiro del #Napoli a Castel di Sangro inizia a sfoltirsi. M… -