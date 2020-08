Ag. Joronen: "Piace al Napoli, è molto ricercato! Al posto di Ospina o Meret? Speriamo..." (Di venerdì 28 agosto 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Roberto De Fanti, agente del portiere del Brescia Jesse Joronen: "Mi aspetto un mercato molto complicato dal punto di vista e ... Leggi su tuttonapoli

100x100Napoli : Le parole dell'agente di Joronen sull'interesse del Napol e su un possibile futuro in maglia azzurra - tuttonapoli : Ag. Joronen: 'Piace al Napoli, è molto ricercato! Al posto di Ospina o Meret? Speriamo...' - zazoomblog : Napoli lagente di Joronen: Piace agli azzurri è un profilo completo - #Napoli #lagente #Joronen: #Piace - sportli26181512 : Napoli, l'agente di Joronen: 'Piace agli azzurri, è un profilo completo': L'agente De Fanti: 'Jesse successore di O… - TUTTOJUVE_COM : Spezia, piace il portiere della Juve Under 23 Gori: è in ballottaggio con Joronen -

Ultime Notizie dalla rete : Joronen Piace Napoli, l'agente di Joronen: "Piace agli azzurri, è un profilo completo" Corriere dello Sport Napoli, l'agente di Joronen: "Piace agli azzurri, è un profilo completo"

NAPOLI - L'agente del portiere del Brescia Jesse Joronen, Roberto De Fanti, ha commentato a Radio Punto Nuovo l'interesse del Napoli per il suo assistito: "Ha fatto un ottimo campionato, se si esclude ...

Spezia, corsa a due per il vice Scuffet: ballottaggio Joronen-Gori

LA SPEZIA - Lo Spezia si prepara a vivere il suo primo campionato nella massima serie. La partenza della nuova stagione è ormai alle porte e la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra a dispos ...

NAPOLI - L'agente del portiere del Brescia Jesse Joronen, Roberto De Fanti, ha commentato a Radio Punto Nuovo l'interesse del Napoli per il suo assistito: "Ha fatto un ottimo campionato, se si esclude ...LA SPEZIA - Lo Spezia si prepara a vivere il suo primo campionato nella massima serie. La partenza della nuova stagione è ormai alle porte e la dirigenza è al lavoro per rinforzare la squadra a dispos ...