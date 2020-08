Affare Messi, solo il City ha i conti solidi: ma rispettare il Fair Play sarebbe dura (Di venerdì 28 agosto 2020) . Il PSG avrebbe ampi margini di manovra A zero? Con la clausola? Ad ogni modo arrivare a Leo Messi sarà davvero complicato per tutti. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all’Affare del secolo, con l’argentino sempre più lontano da Barcellona. Il Manchester City – si legge – ha i conti più solidi, ma per tutti sarebbe dura rispettare il Fair Play finanziario. Anche il PSG ha margini maggiori dell’Inter, ma la domanda è la stessa: Messi porta sponsor anche con gli stadi vuoti? Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Affare Messi: il calcio è l'ultimo dei problemi La Verità Affare Messi, solo il City ha i conti solidi: ma rispettare il Fair Play sarebbe dura

. Il PSG avrebbe ampi margini di manovra A zero? Con la clausola? Ad ogni modo arrivare a Leo Messi sarà davvero complicato per tutti. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all’a ...

Mercato: Milan-Ibrahimovic, è fatta. City, 300 milioni per Messi

ROMA – Dopo tanti giorni di tira e molla la telenovela tra il Milan e Ibrahimovic è arrivata alla parola fine. La società rossonera ha fatto un ulteriore sforzo venendo incontro alle richieste del gio ...

