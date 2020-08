Aerei e navi dedicati: il piano della Protezione civile per il rientro di turisti e lavoratori positivi dalla Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Una situazione sempre più frequente negli ultimi giorni: turisti arrivati in Sardegna per qualche giorno di vacanza e poi, dopo la scoperta del tampone positivo, rimasti ‘bloccati’ sull’isola per il periodo di isolamento, sigillati nelle proprie camere d’albergo o nei resort. Oppure lavoratori stagionali che hanno contratto la malattia e per lo stesso motivo sono costretti a restare in Sardegna. Per permettere a queste persone di tornare a casa, la Protezione civile sta lavorando a un piano di rientro utilizzando navi o Aerei dedicati. A sollecitare l’intervento è stato il coordinatore dell’Unità di crisi nord Sardegna, Marcello ... Leggi su ilfattoquotidiano

