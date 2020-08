Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese. Istat: “Crescita trainata dal deciso miglioramento delle aspettative su situazione economica e disoccupazione” (Di venerdì 28 agosto 2020) Aumenta ad agosto la fiducia di consumatori e imprese. Secondo quanto riferisce l’Istat, la stima del clima di fiducia dei consumatori sale da 100,1 a 100,8, per le imprese da 77 a 80,8. Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico registra l’aumento più marcato passando da 85,9 a 90,1. Anche il clima corrente e futuro migliorano passando, rispettivamente, da 97,3 a 98,1 e da 104,3 a 105,3; solo la componente personale diminuisce lievemente (da 105,2 a 104,9). Riguardo alle imprese, le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori seppur con intensità diverse. In particolare, ... Leggi su lanotiziagiornale

