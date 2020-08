Accordo fra giocatori e proprietari, riparte la Nba (Di venerdì 28 agosto 2020) ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I play-off Nba ripartiranno domani dopo lo stop imposto mercoledì dai giocatori in segno di protesta contro gli episodi razzisti e le diseguaglianze sociali negli Stati Uniti. Ad annunciarlo è un comunicato congiunto della direttrice esecutiva del sindacato giocatori (Nbpa) Michele Roberts e del commissioner Adam Silver. “Abbiamo avuto un confronto sincero e produttivo tra giocatori, coach e proprietari delle squadre per pianificare i prossimi passi del nostro sforzo collettivo sul tema della giustizia sociale e dell’eguaglianza razziale – si legge – La Lega lavorerà insieme ai giocatori per l’immediata istituzione di un tavolo per la giustizia sociale, che si concentrerà su una vasta gamma di questioni, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Il rinnovo di contratto fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è a un passo e lo svedese pare preannunciarlo pubblicando una sua foto in maglia rossonera, con il vecchio numero corretto, da 21 a 11. «Come ...

Mentre Wall Street e soprattutto il Nasdaq avanzano continuamente, i listini europei perdono colpi e la svolta della Fed, rafforzando l’euro, rischia di spiazzarli ancor di più – Il solo settore high- ...

