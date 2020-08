Abbate (Noi Campani): “Una nuova edilizia pubblica orientata alla bellezza e alla qualità della vita” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del candidato al Consiglio Regionale Gino Abbate del gruppo Noi Campani. “La Regione può e deve essere promotrice di un nuovo grande piano dedicato all’edilizia pubblica. Quando sono negati diritti fondamentali come quello ad avere la certezza di un’abitazione, in discussione finiscono i presupposti della civica convivenza. D’altra parte, l’opportunità di un maggiore coinvolgimento della Regione è stata ribadita proprio durante l’emergenza sanitaria, i cui effetti sono stati fronteggiati anche con il protagonismo diretto e straordinario dell’amministrazione guidata da Enzo De Luca che non ha avuto timore di assicurare le risorse per ... Leggi su anteprima24

Il Teatro Null, presenta, per la rassegna Teatrinsieme, sabato 29 agosto alle ore 21,30, nella splendida cornice dell’anfiteatro di Farnese lo spettacolo “Le voci della torre”, un originale viaggio ne ...

Elezioni a Marcianise. Il blocco degli uscenti con Abbate. L'ex assessore Laurenza si ritira in extremis

Sei candidati sindaci e 19 liste ai nastri di partenza. Sono questi i numeri delle elezioni amministrative 2020 a Marcianise, caratterizzate dalla pandemia da coronavirus e dal periodo agostano, che h ...

