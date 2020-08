Abarth presenta le nuove 595 Scoprioneoro e 595 Monster Energy Yamaha: le anime del brand [GALLERY] (Di venerdì 28 agosto 2020) Abarth presenta due spettacolari serie speciali – l’esclusiva Abarth 595 Scorpioneoro e l’adrenalinica Abarth 595 Monster Energy Yamaha – che esprimono al meglio la doppia anima del brand: stile e performance, oltre ad altri due importanti valori del brand, rispettivamente, l’Heritage e il Fun. L’Abarth 595 Scorpioneoro è una limited edition realizzata in soli 2.000 esemplari che rende omaggio e si ispira alla esclusiva A112 Abarth “Gold Ring”, più conosciuta tra gli appassionati come A112 Abarth “Targa Oro”. Un’auto davvero esclusiva, prodotta nel 1979 in soli 150 esemplari, entrambe sono ... Leggi su sportfair

