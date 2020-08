Abarth 595 - Arrivano le serie speciali Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha (Di venerdì 28 agosto 2020) La Abarth ha presentato due nuove serie speciali denominate 595 Scorpioneoro e 595 Monster Energy Yamaha, che saranno prodotte in 2 mila esemplari numerati ciascuna. La presentazione online di entrambe è prevista per il prossimo 18 settembre: i clienti potranno beneficiare di alcune formule di finanziamento agevolato per acquistare le vetture a partire rispettivamente da 269 e 249 euro al mese. La 595 Scorpioneoro punta su stile e heritage. La Abarth 595 Scorpioneoro rende omaggio alla rarissima A112 Abarth Targa Oro, prodotta nel 1979 in 150 esemplari, replicandone la livrea nera con finiture oro estese ai cerchi di lega da 17" (neri in opzione). Il motore è il ... Leggi su quattroruote

thecoachdiary21 : RT @EngineSport2: Per Fiat 500 e 595 #Abarth sono disponibili ruote #OZRacing modello #Leggenda misure 7x17 ET 30 mozzo 4x100 finitura #Bia… - ABARTH_Blog_BL : RT @EngineSport2: Per Fiat 500 e 595 Abarth sono disponibili ruote OZ Racing modello Ultraleggera misure 7x17 ET 30 mozzo 4x100 finitura Ne… - ABARTH_Blog_BL : RT @EngineSport2: Per Fiat 500 e 595 #Abarth sono disponibili ruote #OZRacing modello #Leggenda misure 7x17 ET 30 mozzo 4x100 finitura #Bia… - AbarthClubTO : ?? on @YouTube: Abarth commercial - 595 Scorpione Oro [Database] - EngineSport2 : Per Fiat 500 e 595 #Abarth sono disponibili ruote #OZRacing modello #Leggenda misure 7x17 ET 30 mozzo 4x100 finitur… -

Ultime Notizie dalla rete : Abarth 595 Abarth 595: presentate le serie speciali Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha - Quattroruote.it Quattroruote Abarth 695 70° Anniversario sarà venduta in Australia

Abarth ha comunicato nelle scorse ore che alcuni esemplari della speciale Abarth 695 70° Anniversario saranno venduti in Australia. Presentata per la prima volta lo scorso anno, la 695 70° Anniversari ...

Auto sportive economiche, ecco i migliori modelli 2020 sul mercato

Comprare un’auto nuova, con assetto sportivo, è il sogno di molti italiani. Per fortuna, anche grazie alla crisi del comparto auto a causa del lockdown per la pandemia di coronavirus, è possibile sali ...

Abarth ha comunicato nelle scorse ore che alcuni esemplari della speciale Abarth 695 70° Anniversario saranno venduti in Australia. Presentata per la prima volta lo scorso anno, la 695 70° Anniversari ...Comprare un’auto nuova, con assetto sportivo, è il sogno di molti italiani. Per fortuna, anche grazie alla crisi del comparto auto a causa del lockdown per la pandemia di coronavirus, è possibile sali ...