A Venezia il cinema galleggiante. Il film si vede anche dalla barca (Di venerdì 28 agosto 2020) Una sorta di drive in acquatico (ma raggiungibile anche a piedi con un ponte) permetterà le proiezioni a distanza anti-Covid. La piattaforma in Laguna funzionerà nel periodo della Mostra del cinema Leggi su repubblica

WeCinema : Un capolavoro del cinema ma anche un grande tributo alla città di Roma e all'arte nel nostro Paese. Oggi nel 1953 v… - pataz1 : RT @CorriereUmbria: Festival del cinema di Venezia, apertura con il film dell'attore perugino Jacopo Costantini #FestivaldelCinema #Venezia… - cronaca_news : A Venezia il cinema galleggiante. Il film si vede anche dalla barca - giorgioviali : Cara @01Distribution pregasi pubblicare una Lista di Sale in cui sarà possibile vedere la Cerimonia d'apertura e il… - cinemastudi : VENEZIA 77 - Premio Zavattini alla Mostra del Cinema di Venezia con 'Bookciak, azione!' -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia cinema

la Repubblica

Parte il primo settembre la kermesse veneziana, primo grande evento cinematografico in presenza in tempi di Coronavirus. Una preapertura di altissimo livello con il film presentato Fuori Concorso dal ...Il Festival del Cinema di Venezia sarà aperto dal film "Est. Dittatura last minute", che vede al centro il giovane attore perugino Jacopo Costantini. Dopo diverse esperienze sul palco, un ruolo da cop ...