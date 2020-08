A Uboldo sconti sulla mensa del 30%, sospeso scuolabus e pre-post scuola (Di venerdì 28 agosto 2020) Chi ha un reddito pari o inferiore a 6mila 598 euro si vedrà scontare del 30% il costo della mensa scolastica. E’ quanto succede a Uboldo, dove la giunta ha deciso di applicare questo sgravio per venire incontro alle famiglie in difficoltà a causa del Covid. Sono in aumento, infatti, coloro che hanno perso il … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

