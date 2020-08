A Casamaina scatta il lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) Si riparte con il lockdown. Il primo a scattare è in Abruzzo ed interessa Casamaina, frazione del comune di Lucoli (L’Aquila). È la prima zona rossa d’Italia dopo il lungo confinamento primaverile. Lo ha deciso il sindaco Valter Chiappini, dopo che, nel paesino e con maggior concentrazione nella frazione, si sono registrati 12 casi di positività al covid-19. L’ordinanza sindacale prevede che la zona rossa rimanga in vigore dalla mezzanotte del 28 agosto alle 24 del 1 settembre. Almeno fino ad allora previsti divieto di allontanamento, sospensione delle attività non essenziali, chiusura dei parchi e delle zone sportive. E’ invece consentito il rientro al domicilio o alla residenza per chi si trova fuori dall’area. Dall’11 agosto, a Lucoli si sono registrati 12 casi di ... Leggi su laprimapagina

