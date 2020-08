50 centesimi di sconto su 295,50: la foto del corrispondente WSJ da un ristorante ligure (Di venerdì 28 agosto 2020) Cinquanta centesimi di sconto su un totale di 295,50 euro da parte del ristorante e un corrispondente in Italia del Wall Street Journal pubblica l’importo da pagare sui social. “Benvenuti in Liguria”, ha scritto il giornalista Eric Sylvers a corredo della foto.Il corrispondente ha aggiunto: “Uno sconto particolarmente generoso da parte di questo ristorante ligure”. Il giornalista non ha specificato in quale locale si trovasse.L’importo era stato riportato sul retro del foglio di una comanda, così qualche utente ha domandato a Sylvers se avesse ricevuto regolare ricevuta fiscale. “L’abbiamo richiesta solo dopo. Credo che quei 50 centesimi erano il loro modo di dire, ... Leggi su huffingtonpost

