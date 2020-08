Zingaretti: “Stiamo costruendo le condizioni perché i patti vengano rispettati” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’intervento di Nicola Zingaretti alla Festa dell’Unità di Bologna: “Siamo persone perbene che rispettano gli impegni”. BOLOGNA – Breve intervento alla Festa dell’Unità di Bologna da parte di Nicola Zingaretti. Il segretario del Nazareno ha confermato l’intenzione di rispettare gli accordi presi con il M5s: “Siamo persone perbene – le parole del governatore del Lazio citato da La Repubblica – che rispettano gli impegni, e tutta la maggioranza lo deve fare“. E sul referendum ha precisato: “La nostra base non cede all’antipolitica. Vuole costruire un processo riformatorio giusto. C’è un accordo che ha portato alla nascita di questo Governo che ha salvato l’Italia, e quell’accordo prevedeva anche il taglio dei parlamentari. Stiamo ... Leggi su newsmondo

