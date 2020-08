Zaia: «Un positivo al Summer Festival di Cortina. Chi c’era faccia il test» (Di giovedì 27 agosto 2020) A lanciare l’allarme è stato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Una persona è risultata positivi al test Covid dopo aver partecipato al Cortina Summer Festival nella nota località in provincia di Belluno. E a quell’evento hanno partecipato tra le 500 e le 600 persone. Numeri che, inevitabilmente, fanno alzare l’asticella dell’attenzione. Zaia ha invitato tutte le persone che hanno frequentato l’evento a sottoporsi ai tamponi per evitare di propagare – eventualmente – la portata di quello che potrebbe rappresentare un grande focolaio fuori controllo. LEGGI ANCHE > Il focolaio in uno stabilimento Aia da 182 positivi «Una persona che ha partecipato al Cortina Summer ... Leggi su giornalettismo

