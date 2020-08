Zaia: "Tamponi volontari e gratuiti per chi torna dalla Sardegna" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia oggi ha annunciato di aver firmato un'ordinanza con la quale concede a tutti coloro che tornano dalla Sardegna di effettuare volontariamente il tampone per scoprire se hanno contratto il coronavirus e ha anche aggiunto che questo servizio è completamente gratuito. Zaia, infatti, via Facebook ha spiegato:"Ho firmato un'ordinanza per rendere facoltativo il tampone a coloro che tornano dalla Sardegna. Non possiamo introdurre un elemento di obbligatorietà, ma i cittadini che vogliono possono fermarsi al point all'aeroporto o recarsi a un punto di accesso per fare il test e noi lo raccomandiamo"Poi Zaia ci ha tenuto a precisare che è una misura presa in via ... Leggi su blogo

