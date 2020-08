Yespica, Mosetti e i tronisti: positivi al Covid (e pentiti) dopo la vacanza in Sardegna. «I locali andavano chiusi» (Di giovedì 27 agosto 2020) È il destino che accomuna anche showgirl, tronisti e personaggi più o meno famosi. Quasi tutti hanno utilizzato i social per comunicare di essere positivi al Coronavirus Leggi su corriere

Vacanza in Sardegna, tampone al rientro ed esito che conferma il contagio da Covid-19. È il destino che accomuna, tra gli altri, anche showgirl, tronisti e personaggi più o meno famosi come Aida Yespi ...

Ha trascorso "una serata" al Billionaire ma "non è possibile dire se ho preso il virus nel locale", "sicuramente - dice però - l'ho preso in Sardegna". La showgirl Antonella Mosetti, in un'intervista ...

