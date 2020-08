WTA Cincinnati – Naomi Osaka segue i giocatori di NBA: la giapponese si ritira in segno di protesta! “Quando ne avremo abbastanza?” (Di giovedì 27 agosto 2020) Naomi Osaka si unisce alla protesta dei giocatori di NBA contro il caso Blake. La tennista giapponese numero 10 al mondo ha deciso che non scenderà in campo nella sfida contro Mertens, valida per le semifinali del torneo WTA di Cincinnati. Foto Getty / Matthew Stockman”Come saprete avrei dovuto giocare la semifinale, ma prima di essere una atleta sono una donna di colore. E come donna di colore sento che ci sono questioni che al momento meritano immediata attenzione e sono più importanti della mia partita di tennis. Non mi aspetto che succeda chissà cosa per questa mia decisione, ma avviare una discussione nel nostro sport giocato in prevalenza dai bianchi mi sembra un passo nella giusta direzione. Guardare i continui genocidi delle persone di colore da parte della ... Leggi su sportfair

