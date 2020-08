Wta Cincinnati 2020, si ritira Naomi Osaka: la giapponese segue l’esempio della NBA (Di giovedì 27 agosto 2020) La NBA ha fatto partire un effetto domino giunto fino al tennis. Naomi Osaka doveva questa notte giocare la semifinale del WTA Cincinnati 2020 contro Elis Mertens, decidendo tuttavia di tirarsi fuori. La numero 10 del mondo l’ha deciso di proposito e si è poi presentata sui social, indignata per ciò che stava accadendo e manifestando tutto il suo sostegno per il movimento Black Lives Matter. Di seguito le sue dichiarazioni: “Come molti di voi sapranno, dovevo giocare la mia semifinale domani. Tuttavia, prima che essere un’atleta, sono una donna di colore. E come donna di colore credo che ci siano cose più importanti cui prestare attenzione piuttosto che guardarmi mentre gioco a tennis. Non credo succederà nulla di drastico se non gioco, ma iniziare una conversazione in uno ... Leggi su sportface

