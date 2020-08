World Breaking news del 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi, 27 agosto 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. World last news del 27 agosto 2020 Italia: telefonata Conte – Putin Il premier italiano Giuseppe Conte ha avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. I temi principali della telefonata sono stati coronavirus, Bielorussia, Ucraina, Libia e anche relazioni bilaterali. In … Leggi su periodicodaily

Lunedì prossimo sarà effettuato il primo volo commerciale tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. A bordo vi sarà una delegazione israeliana e statunitense. Ad annunciarlo è l’ufficio del premier israelia ...Ultimi giorni per iscriversi al Red Bull BC One E-Battle, il progetto di breaking online lanciato da Red Bull BC One, la più importante e prestigiosa competizione di breaking one-on-one al mondo. Fino ...