Women in Cinema Award: premiati Chiara Tagliaferri e Christian Petzold (Di giovedì 27 agosto 2020) Arriva al Lido di Venezia WiCA Women in Cinema Award, un riconoscimento nato dalla consapevolezza che negli ultimi anni il ruolo della donna nel Cinema è cambiato notevolmente e le artiste e professioniste dello spettacolo si stanno mettendo sempre più in luce Women in Cinema Award vuole contribuire alla visibilità delle donne all’interno dei più importanti Festival del Cinema e lo fa partendo dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un Premio assegnato da un’Academy di giornaliste alle donne del Cinema, ma anche agli uomini che nel corso della carriera o nelle ultime stagioni le hanno messe al centro del loro lavoro o valorizzate ... Leggi su tuttotek

Women in Cinema Award vuole contribuire alla visibilità delle donne all'interno dei più importanti Festival del Cinema e lo fa partendo dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

