WNBA, stop alle partite di oggi: giocatrici manifestano dalla bolla (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Nessuna partita in campo anche per l’WNBA, la massima lega statunitense di basket femminile. In seguito all’onda di protesta di questi giorni, la lega ha confermato che “mentre le giocatrici WNBA proseguono le riflessioni su quanto accaduto, annunciamo che le tre partite programmate per oggi sono state rinviate. Le informazioni riguardanti la riprogrammazione delle partite rinviate ieri ed oggi verranno fornite non appena disponibili.” Le tre partite rinviate sono le seguenti: Chicago Sky-Indiana Fever, dallas Wings-New York Liberty e Las Vegas Aces-Seattle Storm. Nel frattempo le giocatrici hanno manifestato dall’interno della “bolla” della Florida, indossando ... Leggi su sportface

Una presa di posizione storica, un messaggio forse anche più forte di quel pugno alzato ai Giochi del ’68 a Città del Messico da Tommie Smith e John Carlos. “Enough is enough” e lo sport americano si ...

"Credo che sia incredibile quello che sta accadendo negli Usa. Ci sono tante persone che sono accanto ai giocatori che spingono per il cambiamento. Ancora non ci sono reazioni altrettanti importanti.

Una presa di posizione storica, un messaggio forse anche più forte di quel pugno alzato ai Giochi del ’68 a Città del Messico da Tommie Smith e John Carlos. “Enough is enough” e lo sport americano si ..."Credo che sia incredibile quello che sta accadendo negli Usa. Ci sono tante persone che sono accanto ai giocatori che spingono per il cambiamento. Ancora non ci sono reazioni altrettanti importanti.