Wisconsin, cosa sta succedendo (di nuovo) negli Usa (Di giovedì 27 agosto 2020) Kyle Rittenhouse, di Antioch, in Illinois ha usato un fucile semi-automatico per sparare fra la folla, uccidendo due persone e ferendone una terza. Kyle ha 17, è bianco. È stato arrestato dopo l’ennesima notte di proteste a Kenosha, in Wisconsin, in seguito al ferimento di Jacob Blake, 29enne afroamericano, colpito dalla polizia. Il ragazzo aveva tentato la fuga in un altro stato, ma è stato identificato grazie ai video della sparatoria. È accusato di omicidio intenzionale di primo grado. Leggi su vanityfair

Come è accaduto a maggio con George Floyd, gli Stati Uniti in questi giorni sono travolti da una nuova ondata di proteste per il ferimento di Jacob Blake, giovane afroamericano sul quale un poliziotto ...

Wisconsin, cosa sta succedendo (di nuovo) negli Usa

Due morti nei disordini dopo il ferimento di Jacob Blake. Arrestato un diciassettenne bianco. In Wisconsin manifestazioni come dopo il caso Floyd Kyle Rittenhouse, di Antioch, in Illinois ha usato un ...

